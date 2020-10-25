Ученые рассказали о полезном свойстве томатного сока

Эксперты советуют пить его, чтобы не сталкиваться с рядом проблем со здоровьем.

Ученые Токийского медицинского и стоматологического университета выяснили, каковы полезные свойства томатного сока. Об этом пишет издание Rai Al Youm.

В исследовании приняли участие 184 мужчины и 297 женщин. Им предложили в течение года пить несоленый томатный сок столько, сколько они пожелают. В результате состояние здоровье многих респондентов улучшилось. Так, у некоторых сократилось кровяное давление и уменьшился уровень липопротеинов низкой плотности. Таким образом, томатный сок стоит принимать людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые назвали продукты, которые помогут справиться с высоким давлением. Оказалось, что на него способны повлиять флавоноиды.