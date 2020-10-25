Певица Овсиенко написала завещание перед свадьбой

Певица уверяет, что с ней все в порядке. Фото: https://www.instagram.com/tatiana_ovsienko_/

Певица уверяет, что с ней все в порядке. Фото: https://www.instagram.com/tatiana_ovsienko_/

Артистка отметила, что в жизни бывает всякое и нужно быть готовой.

Певица Татьяна Овсиенко рассказала, что написала завещание в преддверии свадьбы. Она отметила, что умирать не собирается, но в жизни бывает всякое. Об этом она рассказала в эфире программы «Новые русские сенсации».

«Это нормальные вещи. Мало ли, все в жизни бывает, сегодня живем, а завтра как Бог даст. Знала, что у меня есть один крестник, которого я называю сыном. И Игорешечка с внуком»,

— поделилась певица.

Овсиенко заявила, что безумно любит своего будущего супруга, но его вписывать в завещание не будет. Она добавила, что свое имущество распределила между крестником, сыном и внуком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Татьяна Овсиенко надеется на приглашения на корпоративы после обвинений в алкоголизме. Певица отметила, что она жива и здорова. Она не помнит такого интереса к своей персоне уже давно.