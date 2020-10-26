Цискаридзе возмутился из-за высоких цен на кофе в Сочи

Цискаридзе возмутился из-за высоких цен на кофе в Сочи
Николай Цискаридзе преподает в балетной школе. Фото: @tsiskaridze/ Instagram

Артисту балета совершенно не понравились сочинские цены.

Артист балета Николай Цискаридзе рассказал, как отдохнул в Сочи. Больше всего ему запомнились высокие сочинские цены – он назвал их «космическими». Об этом пишет «Собеседник».

Он отметил, что не собирался ехать на черноморское побережье, но пандемия коронавируса не оставила выбора. Цискаридзе в последний отдыхал подобным образом в 1989 году. Он уверяет, что таких цен не видел ни в Милане, ни в Монако. Артист балета убежден, что кофе не должен так дорого стоить.

Цискаридзе рассказал, что еще бы съездил в Сочи, ведь главное не деньги, а люди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Цискаридзе заявил, что Большой театр намеренно травил Волочкову. На балерину был заказ, уверяет артист балета.

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Николай Цискаридзе отдых сочи


 

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