Байден назвал Россию угрозой для безопасности США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Россия является самой большой угрозой для страны на международной арене. Однако в список конкурентов попал еще и Китай.

Об этом сообщил Джо Байден в ходе интервью телеканалу CBS. По словам кандидата в президенты, Россия подрывает безопасность США, а Китай является экономическим конкурентом. При этом кандидат в президенты отметил, США выберет подход, который решит отношение страны с Китаем, как с соперником, с которым может быть серьезная борьба «в плане соотношения сил».

Ранее, кандидат на пост вице-президента США сообщил о том, что Байден в случае победы на выборах «привлечет Россию к ответственности». Также Байден назвал Россию страной, которая больше других пытается повлиять на предстоящие выборы в штатах.

Напомним, gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам Дональда Трампа, Байден получал от России миллионы.