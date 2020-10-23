Трамп заявил, что Байден получал миллионы от России

Трамп заявил, что Байден получал миллионы от России
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Деньги политику передавал якобы сам президент страны.

Президент США Дональд Трамп в ходе финальных предвыборных дебатов с Джо Байденов заявил, что соперник получал крупные суммы от главы России Владимира Путина. По информации американского политика, речь идет о 3,5 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп также убежден, что Байден хорошо общается с бывшим мэром Москвы и супругой нынешнего мэра столицы России. Президент США признал соперника объяснить, зачем он брал деньги. Байден отрицает свою связь с России и добавил, что никогда не получал от других государств ни одного пени.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин ответил, останется ли на посту президента после 2024 года. Путин также прокомментировал внесенные в этом году поправки в Конституцию.

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