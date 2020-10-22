Путин ответил, останется ли на посту президента после 2024 года

Путин ответил, останется ли на посту президента после 2024 года
Фото: kremlin.ru

В четверг, 22 октября, лидер РФ Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай». В ходе мероприятия он, в том числе, рассказал о своем президентстве после 2024 года.

Отвечая на вопрос, останется ли он на посту главы Российской Федерации по истечении первого после принятия конституционных поправок президентского срока, Владимир Владимир заявил: «нужно будет смотреть, когда время придет». Политик также добавил, что отдает себе отчет в конечности своей роли на данном посту.

Путин также прокомментировал внесенные в этом году поправки в Конституцию. Он подчеркнул, что коррективы направлены на развитие и укрепление России и её суверенитета, а не на «обнуление» его президентского срока.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ответ на нападки недоброжелателей, предрекающих России упадок и «затухание», Путин пошутил, что единственный повод для беспокойства в этой ситуации — не простудиться на похоронах хейтеров государства.

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