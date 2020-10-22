Путин пошутил, что надеется не простудиться на похоронах недоброжелателей России

«Я уверяю вас, мы объективно оцениваем наши возможности — интеллектуальные, территориальные, экономические и военные», — заверил Путин. Фото: kremlin.ru

«Я уверяю вас, мы объективно оцениваем наши возможности — интеллектуальные, территориальные, экономические и военные», — заверил Путин. Фото: kremlin.ru

Во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России выразил мнение относительно распространившихся слухов о «затухании» страны.

Владимир Путин достаточно жестко ответил недоброжелателям государства. Тем, кто ждет ослабления России или её ухода с политической арены, президент заявил, что беспокоится в этом случае остается только об одном — «как бы нам не простудиться на ваших похоронах».

Российский лидер подчеркнул, что послевоенный миропорядок был установлен усилиями Соединенных Штатов, СССР и Великобритании, и, хотя СССР больше не существует, Россию не стоит списывать со счетов. Путин также добавил, что существующие международные структуры не стоит отбрасывать как пережитки прошлого, стоит сохранить все действующие механизмы международной безопасности, такие как ООН и Совбез.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Путина, мировая экономика может еще столкнуться с новыми острыми проблемами на пути восстановления после пандемии COVID-19.