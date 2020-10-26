Победитель «Лидеров России» Енокаев стал первым заместителем главы комитета по транспорту Петербурга

Первый заместитель главы комитета по транспорту Валентин Енокаев. Фото: комитет по транспорту

Первый заместитель главы комитета по транспорту Валентин Енокаев. Фото: комитет по транспорту

В комитет по транспорту Петербурга назначили нового заместителя председателя. Им стал победитель конкурса «Лидеры России» Валентин Енокаев.

Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает пресс-служба Смольного.

Уточняется, что сам Енокаев закончил Военмех, ранее занимал должность заместителя генерального директора АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Он также был руководителем проекта отдела заказчика в ООО «Строительная компания «Импульс». Там он работал над проектами по строительству подземных городских парковок Северной столицы. Позже возглавлял ряд проектов компании «Геоизол».

Конкурс «Лидеры России» он выиграл в прошлом году. В рамках конкурса он представил социальной проект «Дорога в будущее». Он направлен на повышение социальной значимости профессий транспортной сферы среди подростков.