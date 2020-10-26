Победитель «Лидеров России» Енокаев стал первым заместителем главы комитета по транспорту Петербурга

Победитель «Лидеров России» Енокаев стал первым заместителем главы комитета по транспорту Петербурга
Первый заместитель главы комитета по транспорту Валентин Енокаев. Фото: комитет по транспорту

В комитет по транспорту Петербурга назначили нового заместителя председателя. Им стал победитель конкурса «Лидеры России» Валентин Енокаев.

Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает пресс-служба Смольного.

Уточняется, что сам Енокаев закончил Военмех, ранее занимал должность заместителя генерального директора АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Он также был руководителем проекта отдела заказчика в ООО «Строительная компания «Импульс». Там он работал над проектами по строительству подземных городских парковок Северной столицы. Позже возглавлял ряд проектов компании «Геоизол».

Конкурс «Лидеры России» он выиграл в прошлом году. В рамках конкурса он представил социальной проект «Дорога в будущее». Он направлен на повышение социальной значимости профессий транспортной сферы среди подростков.

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