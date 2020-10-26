В Петербурге мигрантам могут запретить работать на стройках в пользу россиян

В Северной столице подготовили три законопроекта, которые предусматривают новый подход к приезду для работы в город трудовых мигрантов. Для иностранцев предлагают сделать обязательным получение приглашения на въезд в Россию, а также запретить ряд профессий для заработка.

Как сообщает АБН со ссылкой на автора законопроектов депутата ЗакСа Петербурга Андрея Анохина, новые меры позволят укрепить и создать законные условия для рабочей иностранной силы.

По словам Андрея Анохина, приглашение на въезд позволит также и обезопасить россиян. Пандемия внесла свои коррективы в трудоустройство и теперь гражданам страны также необходимы рабочие места, как мигрантам.

«У Граждан России есть возможность вернуться в те сферы экономической жизни, которые ранее были заняты мигрантами. Это очень важно и для экономики нашей страны, так как последствия пандемии прогнозировать сейчас трудно», – заявил Андрей Анохин.

Кроме этого, депутат ЗакСа предлагает обязать собственников квартир уведомлять управляющую компанию о том, что жилье сдается для мигрантов. Эксперты оценивают данное нововведение негативно, так как это создаст контроль над мигрантами, которых сейчас в стране дефицит из-за пандемии.

Также, по мнению Андрея Анохина, мигрантам стоит запретить работать в образовательных учреждениях, в экипажах гражданских самолетов, на объектах строительства, оборонного комплекса и транспорта. Сделать это можно будет на государственных предприятиях, не запрещая бизнесу нанимать иностранцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге жалуются на нехватку иностранной рабочей силы из-за пандемии.