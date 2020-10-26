Доктор Мясников рассказал о болезнях, разрушающих мозг

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников перечислил болезнь, которые могут привести к нарушению когнитивных функций у человека и разрушению мозга.

Мясников заявил в эфире телеканала «Россия 1», наиболее опасным для мозга заболеванием является гипертония. По словам врача, повышенное кровяное давление является главной причиной развития деменции как у молодых, так и у пожилых.

Далее по списку идет сахарный диабет, который оказывает негативное влияние на мозг по тому же принципу, что и гипертония. По его словам, эти болезни поражают одни и те же органы: глаза, почки и мозг.

Кроме того, к раннему слабоумию могут привести и различные черепно-мозговые травмы, посттравматическая энцефалопатия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что регулярный отказ от обеда провоцирует опасные болезни.