Регулярный отказ от обеда провоцирует опасные болезни

Сбитый режим питания провоцирует появление лишнего веса и быстрое развитие или обострение хронических заболеваний. Фото: pixabay

Сбитый режим питания провоцирует появление лишнего веса и быстрое развитие или обострение хронических заболеваний. Фото: pixabay

Регулярный отказ от обеда может подорвать здоровье человека. Такое заявление сделал врач-диетолог Андрей Бобровский.

По его словам, прием пищи днем обязателен для тех, кто не хочет заработать серьезные заболевания. Физическая и умственная активность предполагают, что обед является самым питательным приемом пищи.

Специалист рассказал в интервью радио Sputnik, если не утолить чувство голода в это время суток, тяжело будет усмирить аппетит вечером или ночью.

Бобровский подчеркнул, что сбитый режим провоцирует появление лишнего веса и быстрое развитие или обострение хронических заболеваний.

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