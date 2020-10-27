Берлин отклонил инициативу Путина о моратории на ракеты средней и меньшей дальности в Европе

Берлин отклонил инициативу Путина о моратории на ракеты средней и меньшей дальности в Европе
Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В Германии знают об инициативе российского президента Владимира Путина отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел ФРГ. Как заявили в ведомстве, такие призывы для стран НАТО «не новы». Там также подчеркнули, что Россия объявляла о таком моратории много раз.

В МИД ФРГ добавили, что присоединяются к оценке генсека НАТО Йенса Столтенберга, который ранее утверждал, что такие заявления «не заслуживают доверия».

Между тем, Владимир Путин подтвердил, что Россия остается приверженной отказу от развертывания РСМД наземного базирования.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, сколько времени нужно новым ракетам для отражения удара по Москве. Модернизированная технология управляется спутниковой системой предупреждения.

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