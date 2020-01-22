В Минобороны рассказали, сколько времени нужно новым ракетам для отражения удара по Москве

Новая система ПРО меньше, чем за минуту защитит столицу от ракетных ударов. Фото: pixabay.com

Новая система ПРО меньше, чем за минуту защитит столицу от ракетных ударов. Фото: pixabay.com

В Министерстве обороны представили новейшую систему противоракетной обороны (ПРО). Генерал-майор Сергей Грабчук рассказал о её работе.

Модернизированная технология управляется спутниковой системой предупреждения. В космосе фиксируется старт ракеты, направленной на столицу, а затем полет вражеского объекта отслеживается на протяжении всего пути радиолокационными системами, размещенными на Земле.

При этом система предупреждения самостоятельно формирует необходимые указания для ПРО, запуская её боевой цикл, объясняет Грабчук. Отметим, что непосредственно фаза боя у новой разработки занимает меньше минуты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение прошлого года внешний долг Российской Федерации вырос на 6% и составляемое 481 миллиард долларов. При этом внешний долг частного экономического сектора остался прежним.