Внешний долг России за 2019 увеличился почти на 6%

Внешний долг России за 2019 увеличился почти на 6%
Фото: pixabay.com

Он составляет 481,5 миллиардов долларов.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Обо всем сообщает пресс-служба Центробанка России. В 2019 году внешний долг страны увеличился на 5,9% и достиг 481,6 миллиардов долларов. Уточняется, что основную роль в росте суммы задолженности сыграло приобретение суверенных ценных бумаг нерезидентами.

При этом в сообщении сказано, что внешний долг частного сектора не изменился.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме прокомментировали предложение Жириновского списать долги россиян по кредитам.

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