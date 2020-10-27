Петербурженка добилась штрафа для экс-супруга за оскорбления в мессенджере

Петербурженка добилась штрафа для экс-супруга за оскорбления в мессенджере
Петербуржец нарвался на штраф, оскорбляя бывшую жену в мессенджере. Фото: pixabay.com

Житель Петербурга засыпал оскорблениями свою бывшую жену и обратил на себя внимание прокуратуры. Теперь ему предстоит выплатить штраф.

Об этом во вторник, 27 октября, сообщает прокуратура Петербурга. Уточняется, что к правоохранителям обратилась женщина, которая жаловалась на бывшего мужа.

Правоохранители установили, что в июле этого года экс-супруг засыпал девушку оскорблениями в одном из мессенджеров. Сообщения содержали нецензурную лексику, а также оскорбляли честь и достоинство.

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении. Теперь его привлекут к ответственности и обяжут выплатить штраф.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что житель Петербурга получил условный срок за оскорбление власти. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз публично оскорбил сотрудника полиции нецензурной бранью. После он и вовсе набросился на правоохранителя.

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