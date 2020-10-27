Под окнами дома на Шлиссельбургском нашли 15-летнего подростка без сознания

Под окнами дома на Шлиссельбургском нашли 15-летнего подростка без сознания
В Петербурге спасают ребенка. Фото: Baltphoto

В Петербурге врачи спасают 15-летнего подростка, которого подобрали с травмами под окнами одного из домов на Шлиссельбургском проспекте.

Об этом во вторник, 27 октября, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Об инциденте правоохранители узнали накануне, им поступили данные от оператора «03».

На месте происшествия у дома нашли 15-летнего мальчика с признаками падения с высоты.

Ребенка госпитализировали. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Невском районе Петербурга на железнодорожной станции Рыбацкое 48-летний мужчина попал под электричку. Мужчина выжил, но получил черепно-мозговую травму. Оказалось, что на момент происшествия он был пьян.

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