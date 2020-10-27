Петербург держится на втором месте по приросту заболевших COVID-19

Петербург держится на втором месте по приросту заболевших COVID-19
В Петербурге сохраняется высокое число заболевших коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Санкт-Петербург сохраняет за собой второе место по числу новых заболевших коронавирусной инфекцией. Их количество в Северной столице уже превысило 58 тысяч человек.

Об этом во вторник, 27 октября, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в России.

Уточнятся, что за сутки в Петербурге зарегистрировали 721 новый случай заболевания COVID-19.

Таким образом, среди городов России Северная столица оказалась на втором месте. На первом месте – Москва, где за сутки диагноз подтвердили более чем у четырех тысяч жителей.

Отметим, что в России общее число заболевших превышает 1,5 млн.

Ранее gazeta.spb.ru писала о рекомендациях министерства здравоохранения России по лечению коронавируса. Ведомство также опубликовало список рекомендованных препаратов.

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