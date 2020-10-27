В Петербурге продолжается рост продаж новых автомобилей

В Петербурге по продажам лидирует KIA, а затем - Hyundai, а третье место занимает LADA. Фото: pixabay.com

В Петербурге по продажам лидирует KIA, а затем - Hyundai, а третье место занимает LADA. Фото: pixabay.com

По итогам третьего квартала 2020 года автодилеры Северной столицы реализовали 41 тысячу новых легковых автомобилей, что на 7% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Эксперты аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» отмечают, что этот показатель превысил даже итоги продаж за третий квартал 2017 года. Специалист Евгений Еськов считает, что подобный взлет связан с отменой ограничений на работу салонов по продаже автомобилей.

Не в последнюю очередь, на хорошие показатели реализации повлияло также ослабление курса рубля и беспокойство населения в преддверии второй волны пандемии коронавируса. Отметим, что впервые за 2020 год дилерам удалось продать за месяц более двух тысяч автомобилей одного бренда — им стал Hyundai.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты подсчитали затраты на самые популярные кроссоверы среди российских автомобилистов.