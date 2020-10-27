В Петербурге отправится под суд 60-летний водитель, насмерть сбивший велосипедиста

Прокуратура Выборгского района признала виновным автомобилиста, сбившего человека на велосипеде на Горском шоссе.

Согласно материалам уголовного дела, 60-летний петербуржец ехал за рулем автомобиля «Ниссан Кашкай» по Горскому шоссе, двигаясь в сторону поселка Левашово со скоростью 110 километров в час, тогда как разрешённая на этом участке пути скорость составляла 60 километров в час.

В связи с этими обстоятельствами водитель не заметил мужчину на велосипеде, которые переезжал шоссе, и совершил наезд на потерпевшего. В результате дорожного-транспортного происшествия велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерь человека, было возбуждено уголовное дело. Теперь его рассмотрит Выборгский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Декабристов неоднократно судимый мужчина избил прохожего.