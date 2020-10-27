Ученые из Петербурга и Флорида впервые расшифровали геном редкого животного

Ученые из Петербурга и Флорида впервые расшифровали геном редкого животного
Так выглядит редкое морское животное - мшанка. Фото: Университет ИТМО

Это может помочь с разработкой методов лечения онкологических заболеваний.

Ученые из петербургских и американского университетов первые расшифровали геном редкого беспозвоночного животного. Речь идет о мшанке, в которой содержится бриостатин. Это вещество эксперты хотят использовать при разработке методов лечения онкологического заболевания. Об этом рассказали в пресс-службе Университета ИТМО.

Отмечается, что информация о геноме дает ученым представление об эволюции и о том, какие организмы могут быть полезны для человека. В этот раз эксперты обратили внимание на малоизученных морских обитателей.

«Мы рассчитываем, что полученные нами данные позволят лучше понять взаимодействие хозяина и симбионта на геномном уровне»,

— прокомментировал старший научный сотрудник Центра биоинформатики и алгоритмической биотехнологии СПбГУ Михаил Райко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые сообщили о снижении умственных способностей после коронавируса.

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