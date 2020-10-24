Ученые сообщили о снижении умственных способностей после коронавируса

Британские нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона провели масштабное тестирование из 84 тыс. переболевших коронавирусом и выявили ухудшение умственных способностей.

По данным исследования, которое было опубликовано на портале medRxiv, ученые составили тестирование для проверки остроты памяти и когнитивных способностей. Результаты выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией сравнили с данными британского проекта для тестирования интеллекта у населения – British Intelligence Test.

Также при эксперименте ученые учитывали пол, возраст, уровень образования и сферу деятельности. При этом проходили тестирование пациенты, которые болели инфекцией в тяжелой форме.

Результаты показали отрицательную картину. Состояние интеллекта у пациентов уступает в 65% здоровым жителям страны. Отмечается, что у переболевших произошли небольшие изменения когнитивных функций.

Больше всего проблем у людей вызвали задания на понимание текста и значения слов. Что касается, самых легких тестов, то чаще всего пациенты безошибочно решали задачи с запоминанием чисел и восприятием эмоций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые заявили о выпадении волос у пациентов после коронавируса.