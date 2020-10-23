Ученые сообщили о выпадении волос после коронавируса

Некоторые пациенты жаловались на выпадение волос, и невозможность ощущать вкус или запах. Фото: pixabay

Некоторые пациенты жаловались на выпадение волос, и невозможность ощущать вкус или запах. Фото: pixabay

Ученые из Японии заявили о том, что через несколько месяцев после заражения коронавирусной инфекцией у некоторых пациентов начинают выпадать волосы. Неожиданными последствиями болезни исследователи из Национального центра глобального здравоохранения и медицины поделились в своей работе, сообщает РИА Новости.

Как утверждают японские специалисты, у некоторых пациентов после лечения от коронавируса наблюдается ряд неприятных симптомов. Четверть больных жалуются на выпадение волос, 11% заметили у себя одышку, а 10% сообщили о нарушении обоняния. Кроме этого, бывают и случаи нарушения вкусовых ощущений.

По словам ученых, такие симптомы были выявлены у переболевших лихорадкой Эбола. При этом исследователи не отрицают вариант с психологическими переживаниями пациентов.

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