Беглов пообещал, что в Петербурге решат проблему долгостроев и обманутых дольщиков до 2023 года

В ходе выступления на панельной дискуссии, организованной в рамках XIX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России», губернатор Петербурга Александр Беглов высказался о проблеме долгостроев и обманутых дольщиков среди населения.

По словам градоначальника, по состоянию на начало 2019 года, в Реестре обманутых дольщиков Северной столицы числилось 832 человека и 15 недостроенных объектов. При этом уже в 2019, когда город приступил к решению этой проблемы, 13 домов были сданы в эксплуатацию, а квартиры получили 602 владельца недвижимости в долгостроях.

В 2020 году планируется завершить строительство еще пяти проблемных домов, в 2021 году — 21. Также необходимо привести в порядок два дома третьей очереди жилкомплекса «На Заречной». Сейчас они готовы всего на 5%, поэтому решить вопрос с ними удастся только к 2023 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов предложил Минздраву создать Единый реестр для всех случаев инфекционных заболеваний.