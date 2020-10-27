В Выборгском районе выбрали врио главу администрации

Должность занял Ильдар Гилязов. Такое решение принял губернатор Ленобласти.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что временно исполняющим обязанности главы администрации Выборгского района будет Ильдар Гилязов. Его кандидатуру он назвал наиболее подходящей. Известно, что Гилязов будет занимать должность до тех пор, пока не подведут итоги конкурса.

Дрозденко отметил, что после случившегося очевидно, что необходим апгрейд власти в Выборге. Напоминаем, что конкурс на замещение должности главы администрации МО «Выборгский район» объявил его глава Дмитрий Никулин. Принимать решение планируют в конце ноября.

Напоминаем, что Геннадия Орлова, занимавший пост главы администрации района, обвиняют в крупном мошенничестве. Он может быть причастен к хищению бюджета на сумму свыше 700 миллионов рублей. По предварительным данным, глава администрации Выборгского района предоставлял ложные документы о проведении различных работ в Выборге. Средства, которые направлялись на ремонт дорог и соцобъектов, были потрачены на собственные нужды мошенников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко прокомментировал бюджетный скандал в Выборгском районе.