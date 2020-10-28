В МЧС объяснили порядок действий при пожаре за дверью квартиры

В МЧС объяснили, что нужно делать, если при выходе из квартиры вы заметили пожар. Об этом рассказал главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями московского ГУ МЧС Антон Гладилин.

Как сообщает РИА Новости, если при выходы из квартиры вы замечаете признаки пожара, то стоит вернуться обратно в помещение, поскольку есть риск получить отравление продуктами горения, потеряться из-за плотного дыма и не найти выхода. В этом случае нужно уйти в дальнюю от входа комнату, прикрывая за собой двери, чтобы дым медленнее проникал в помещение.

О пожаре стоит сообщить в экстренные службы. Диспетчеру нужно назвать точный адрес места происшествия, где происходит пожар, и есть ли угроза людям, находящимся в здании.

Если вы обнаружили пожар при входе в дом, то нужно эвакуироваться. Желательно использовать незадымляемую лестничную клетку, если она есть. Пользоваться лифтом при этом запрещено, поскольку лифт может остановиться, и тогда человек отравится продуктами горения.

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