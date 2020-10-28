Ранее судимый за нелегальный оборот наркотиков житель Ленобласти пытался купить лекарство по поддельному рецепту

Ранее судимый за нелегальный оборот наркотиков житель Ленобласти пытался купить лекарство по поддельному рецепту
Фото: pixabay.com

Прокуратура Адмиралтейского района признала виновным жителя Ленинградской области в использовании заведомо поддельного официального документа для приобретения рецептурного лекарства.

Согласно материалам правоохранительных органов, в сентябре прошлого года мужчина предъявил одной из заведующей аптек Адмиралтейского района Санкт-Петербурга рецептурный бланк, подтверждающий право на покупку препарата на основе сильнодействующего вещества «Тропикамид».

Сотрудница аптеки усомнилась в подлинности предъявленного документа и убедилась, что поликлиника, указанная на бланке, не выдавала этому мужчине разрешения на приобретения лекарства. Ранее обвиняемый уже представал перед судом за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Дело передано в Ленинский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ранее судимый петербуржец вновь окажется перед правосудием за хищение средств у компании.

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