Петербуржцы попросили губернатора заменить счетчики в жилых домах

В Петербурге местные жители не должны за свой счет менять счетчики в помещениях, находящихся в собственности города. Об этом говорится в обращении депутата городского ЗакСобрания Дениса Четырбока к губернатору Александру Беглову.

Известно, что жители Кировского района Петербурга подали не одно обращение к градоначальнику с просьбой заменить приборы учета в жилых помещениях. Однако зачастую они из своего кармана платят за замену вышедших из строя приборов в связи с бездействием уполномоченных органов.

По словам депутата, чаще всего от этого страдают пожилые граждане. Четырбок также отметил, что не все горожане проверяют в паспортах приборов учета сроки эксплуатации и поверки оборудования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России вступили в силу новые правила проверки показаний бытовых счетчиков.