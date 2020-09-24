В России вступили в силу новые правила проверки показаний бытовых счетчиков

В России вступили в силу новые правила проверки показаний бытовых счетчиков
Фото: pixabay.com

С четверга, 24 сентября, проверка бытовых счётчиков подтверждается только в электронном формате. Бумажные свидетельства по-прежнему можно получить, но по желанию.

В течение суток после проверки специалист должен внести информацию о проверке счетчика в реестр ФГИС «Аршин». Соответственно, владельцу бытового прибора дается доступ к этим данным в разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений» по номеру счетчика. Действующие бумажные свидетельства будут иметь силу только до следующий проверки.

Новые правила введены в соответствии с законом об интеллектуальном учете электроэнергии, вступившем в силу 1 июля текущего года. Таким образом, поставщики электричества обязаны устанавливать за свой счет «умные» счетчики, как в многоквартирных, так и частных домах, а также в коммерческих помещениях. За невыполнение требований грозит штраф.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в апреле в связи с пандемией проверку счетчиков отложили до следующего года.

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