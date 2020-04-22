В России решили отложить поверку счетчиков до 2021 года

Россияне могут без поверки пользоваться всеми бытовыми приборами учета, установленными в квартирах, вплоть до следующего года, даже если срок поверки уже истек. Соответствующие меры приняты в связи с введенными ограничениями из-за коронавируса.

Так, в правительстве РФ решили отложить все проверки бытовых счетчиков до первого января 2021 года. Как сообщает Росстандарт, организации будут обязаны принимать показания приборов учета для расчета оплаты без неустойки за просроченную проверку.

Изменения регулируются постановлением правительства РФ от 2 апреля текущего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разработают второй пакет мер по поддержке бизнеса с учетом мнения предпринимателей. Бизнесмены, в частности, предлагают расширить список пострадавших от коронавирусного кризиса отраслей и смягчить финансовое бремя.