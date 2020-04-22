В России решили отложить поверку счетчиков до 2021 года

В России решили отложить поверку счетчиков до 2021 года
Счетчик. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Россияне могут без поверки пользоваться всеми бытовыми приборами учета, установленными в квартирах, вплоть до следующего года, даже если срок поверки уже истек. Соответствующие меры приняты в связи с введенными ограничениями из-за коронавируса.

Так, в правительстве РФ решили отложить все проверки бытовых счетчиков до первого января 2021 года. Как сообщает Росстандарт, организации будут обязаны принимать показания приборов учета для расчета оплаты без неустойки за просроченную проверку.

Изменения регулируются постановлением правительства РФ от 2 апреля текущего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разработают второй пакет мер по поддержке бизнеса с учетом мнения предпринимателей. Бизнесмены, в частности, предлагают расширить список пострадавших от коронавирусного кризиса отраслей и смягчить финансовое бремя.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус правительство рф счетчики
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге на работе в самоизоляцию поймали 620 магазинов, кальянных и кафе
Система «Меркурий» выявила недобросовестного производителя молока ...
Эпидемия коронавируса в Финляндии пошла на спад
В России решили отложить поверку счетчиков до 2021 года
В Ленобласти прошли учения по тушению лесных пожаров
В Минздраве предложили продлить ограничительные меры на майские праздники
Мишустин: некоторые губернаторы формально отнеслись к поручениям Путина
«Яндекс.Такси» бесплатно довезет доноров до центров сдачи крови в ...