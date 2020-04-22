В Петербурге разработают второй пакет мер по поддержке бизнеса с учетом мнения предпринимателей

В Петербурге разработают второй пакет мер по поддержке бизнеса с учетом мнения предпринимателей
Сейчас в перечень организаций, получающих льготы, попали 1,5 тысячи компаний. Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге разработают второй пакет мер по поддержке предпринимательства. В этот раз власти будут опираться на пожелания самих представителей бизнеса.

Об этом в среду, 22 апреля, на правительственном заседании заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов, передает пресс-служба городской администрации. Бизнесмены, в частности, предлагают расширить список пострадавших от коронавирусного кризиса отраслей и смягчить финансовое бремя. Проработкой этих предложений по распоряжению главы Петербурга займутся профильные ведомства.

Напомним, что первый пакет мер поддержки включал в себя налоговые и арендные льготы, в случае, если бизнес использовал имущество города. Также были отсрочены все возможные проверки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские врачи получат финансовую поддержку из горского бюджета.

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