В ближайшие три года Петербург направит на развитие более 300 млрд рублей

Почти 254 млрд рублей из 300 млрд, направленных на развитие в 2021-2023 годах, составит Адресная инвестиционная программа (АИП).

Об этом сообщалось в докладе городского правительства к первому чтению законопроекта о бюджете Петербурга на следующий год в ЗакСобрании.

В 2021 году АИП вырастет более чем на 20%. На цели развития в следующем году направят более 15% от общей суммы расходов бюджета Петербурга.

Важную часть работ выполнят в рамках федеральной АИП. В городе собираются построить такие крупные объекты, как научно-клинический нейрохирургический комплекс при медицинском центре им. Алмазова, комплекс зданий федерального онкологического центра в Песочном, производственная база и фондохранилище «Государственного Эрмитажа».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на реализацию нацпроекта «Комфортная городская среда» в 2021 году выделят 2,3 млрд рублей.