На реализацию нацпроекта «Комфортная городская среда» в 2021 году выделят 2,3 млрд рублей

В общей сложности стратегическому направлению «Комфортный город» планируется выделить 5,7 млрд рублей, из них на проект «Комфортная городская среда» в 2021 году направят 2,3 млрд рублей.

В эту сумму входит благоустройство более 70 объектов, среди которых набережная Охты, реки Оккервиль, Заневского парка, Бестужевского сада, территории возле Суздальских озер и общественное пространство перед Российской национальной библиотекой, передают в среду, 28 октября, в пресс-службе Смольного.

Кроме того, планируется продолжить улучшение исторического центра Петербурга для жизни, досуга и предпринимательства. При правительственной поддержке будет происходить развитие Кронштадта, «Почтового квартала», Оранжерей Таврического сада и многое другое.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург из бюджета оплатит льготное питание 272 тысячам школьников начальных классов.