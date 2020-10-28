В Петербург едва не завезли 61 тонну опасного риса с суринамскими мукоедами

Инспекторы петербургского управления Россельхознадзора предотвратили ввоз в страну почти 61 тонны некачественной и опасной рисовой крупы из Индии.

Сотрудники ведомства выявили в морском порту Петербурга крупную партию потенциально опасной крупы. Исследования образцов риса, проведённые в «Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории» подтвердили, что данная продукция не является безопасной. В частности, партия риса была заражена Суринамским мукоедом и личинкой Мегатомы.

Загрязненными оказались три из пяти контейнеров с поставками риса, что является грубым нарушением законодательства. Более 60 тонн некачественной продукции были отправлена назад к поставщику. Мукоеды и мегатома — распространенные паразиты, негативно влияющие на растения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково успешно прошла ветеринарный контроль партия шмелей.