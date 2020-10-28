Россияне назвали любимый мультфильм, выпущенный за последние 20 лет

К Международному дню анимации Mail.ru составил рейтинг самых любимых мультфильмов среди жителей России, вышедших на экраны за последние двадцать лет.

Оказалось, что наибольшую симпатию у отечественного зрителя вызывал мультфильм студии Pixar под названием «ВАЛЛ-И», рассказывающий о роботе, оставшемся на покинутой людьми Земле. Он вышел в 2008 году, а в 2009 был награжден «Золотым глобусом» и даже «Оскаром», как лучший анимационный фильм.

Почетное второе место занял «Ледниковый период» 2002 года, производства студии Blue Sky. «Бронзу» рейтинга получил мультик «Как приручить дракона», выпущенный студией DreamWorks animation в 2010 году. Также россияне оценили «Унесенные призраками», «Шрек», «Ходячий замок», «Холодное сердце», «Зверополис», «Корпорацию монстров» и «Головоломку».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Союзмультфильм» раскрыл образ Зайца из перевыпуска «Ну, погоди!».