В России могут ввести систему начисления пенсии «по рангам»

В России могут ввести систему начисления пенсии «по рангам»
Пенсии могут начать начислять по новой схеме. Фото: pixabay.com

В Госдуме предлагают изменить систему начисления пенсий. Предполагается, что считать ее будут «по рангам».

С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. По его словам, в действующей системе начисления пенсий путаются даже специалисты.

«Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов», — сообщил он РИА Новости.

По рангам же, пояснил Калашников, должна производиться и индексация.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в России со следующего года могут вернуть пенсионные удостоверения. Связано это с тем, что в малых городах страны и отдаленных участках нет развитой системы электронного обмена информации между ведомствами.

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