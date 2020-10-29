В состав правительства Ленобласти вошли еще двое чиновников

В состав правительства Ленобласти вошли еще двое чиновников
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Gazeta.Spb.ru/Николай Овсянников

В Ленинградской области в состав правительство включили еще двух человек.

Об этом в четверг, 29 октября, на заседании правительства региона объявил губернатор Александр Дрозденко.

Он уточнил, что кроме первого заместителя председателя, а также шести заместителей, в состав вошли руководитель администрации губернатора и правительства региона Игорь Петров, а также председатель комитета правового обеспечения региона Лариса Красненко.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленинградской области согласовали нового председателя комитета по экономическому развитию. В подчинении Дмитрия Ялова помимо комитета экономического развития, также будут комитеты по развитию малого и среднего бизнеса, по труду и занятости населения, и по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

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