В Ленобласти согласовали нового председателя по экономическому развитию

В среду, 21 октября, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области назначили Дмитрия Ялова председателем комитета экономического развития и инвестиционной деятельности региона.

В подчинении Дмитрия Ялова помимо комитета экономического развития, также будут комитеты по развитию малого и среднего бизнеса, по труду и занятости населения, и по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

Напомним, что данную должность Дмитрий Ялов занимает в правительстве Ленобласти с 2012 года. До этого парламентарий был заместителем гендиректора по перспективному развитию и стратегическим коммуникациям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти появится новый комитет по охране и реставрации памятников. Его возглавит новый зампред правительства Ленобласти Владимир Цой. На данный момент структура находится на стадии формирования.