В Петербурге проезд по «Подорожнику» составит 41 рубль в следующем году

В Северной столице назвали тарифное меню для проезда в общественном транспорте. В среднем рост стоимости билетов для постоянного пользования увеличится на 8% в 2021 году. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Отмечается, что разовый тариф по карте «Подорожник» составит 41 рубль в метрополитене, при этом в наземном транспорте сумма проезда будет 36 рублей. Кроме этого, вырастет «гостевой» тариф на 5 рублей. Для туристов и гостей проезд составит 55 рублей в наземном транспорте и 60 рублей в метро.

Также в 2021 году будут сохранены скидки при оплате проезда в метро по банковским картам системы «МИР» или банковскому приложению Единой карты петербуржца.

Председатель комитета Кирилл Поляков сообщил о появлении новых тарифных групп. Сообщается, что непопулярные билеты и вовсе исчезнут. Планируется из 25 тарифов составит всего 6 максимально удобных и понятных.

«Принято решение упростить билетно-тарифное меню для петербуржцев, которые пользуются проездными билетами на постоянной основе», – добавил Кирилл Поляков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе придумали название нескольким проездам.