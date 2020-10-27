В Пушкинском районе придумали названия нескольким проездам

Некоторое время участки дороги были безымянными, но при этом часто использовались местными жителями.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление Правительства города о присвоении наименований нескольким безымянным проездам в Пушкинском районе. Речь идет об участках дорог в поселке Шушары и городе Пушкине.

Теперь проезд от Госпитального переулка до Красносельского шоссе называется Краснослодским переулком. Его так назвали в честь деревни, которая ранее находилась неподалеку.

Участок от Волхонского шоссе до Сарицкой улицы получил название Усть-Славянское шоссе, так как он входит в состав магистрали, вещуй в Усть-Славянку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что безымянные скверы и сады Петербурга получили названия.