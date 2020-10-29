В Петербурге введут новый порядок расселения коммунальных квартир

В 2021 году в Петербурге планируется расселить 1400 коммунальных квартир, жилищные условия улучшат 3500 семей. Фото: Pixabay

В 2021 году в Петербурге планируется расселить 1400 коммунальных квартир, жилищные условия улучшат 3500 семей. Фото: Pixabay

В Северной столице подготовили законопроект, который позволит ускорить процесс расселения коммунальных квартир. Очередники смогут выкупать свободные комнаты по льготной цене.

Об этом рассказал Александр Беглов в эфире телеканала 78.ru. Уточняется, что в городе планируют исключить увеличение коммунальных квартир. Для этого правительство намерено помогать жильцам приобретать квартиры с помощью договоренностей с банками.

Сейчас в городе насчитывается 65 тысяч коммунальных квартир, в которых проживает 218 тысяч семей. В городской очереди числится 79 тысяч семей.

Напомним, что программа «Расселения коммунальных квартир» действует в Петербурге с 2008 года. За это время расселено более 50 тысяч коммуналок, свои жилищные условия улучшили 117 тысяч семей.

В 2021 году в Петербурге планируется расселить 1400 коммунальных квартир, жилищные условия улучшат 3500 семей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге подготовили третий пакет мер поддержки бизнеса.