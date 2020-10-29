В Петербурге финансирование нацпроектов увеличится на 32 млрд рублей в следующем году

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил об увеличении финансирования национальных проектов в 2021 году на 32 млрд рублей. Из них 6 млрд перечислит федеральный центр. Об этом парламентарий рассказал в эфире телеканала 78.ru.

По словам Александра Беглова, все исполняемые в городе национальные проекты нацелены на повышение качества жизни горожан. На данный момент в городе реализуется 43 региональных проекта в рамках 11 нацпроектов. Кроме этого, губернатор города сообщил и о том, как будет представлено финансирование в 2022 году.

«В 2022 году на национальные проекты городской бюджет направит 21,4 млрд рублей, федеральная казна – 6 млрд», – заявил Александр Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге выделят из бюджета города около 45 млрд рублей на выплаты жителям.