Гоша Куценко успешно вылечился от коронавируса

"Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!", - заявил Заслуженный артист России. Фото: Instagram @goshakutsenko

"Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!", - заявил Заслуженный артист России. Фото: Instagram @goshakutsenko

Несколько дней назад, 21 октября, стало известно, что популярный российский актер Гоша Куценко заразился коронавирусной инфекцией.

Поклонников не на шутку встревожила эта новость, и они крайне переживали за актера. К счастью, в четверг, 29 октября, Куценко выложил новую публикацию, в которой рассказал, что здоров и его выписали из больницы. Вместе с тем он обратился к россиянам, призывая их не игнорировать опасность коронавируса. «Очень коварная болезнь», — подчеркнул актер.

Он также выразил благодарность медикам, которые спасают людей с COVID-19, и подчеркнул необходимость ношения защитных масок. Кроме того, Куценко напомнил, что китайцы, соблюдающие «элементарную дисциплину» уже смогли побороть пандемию, поэтому активно просит соотечественников внимательно отнестись к ограничительным мерам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению мэра Москвы Сергея Собянина, эпидемиологическая ситуация в городе стабилизировалась.