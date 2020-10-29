Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась

Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что распространение коронавирусной инфекции в столице России стабилизировалось в лучшую сторону. Об этом градоначальник сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Сергея Собянина, динамика роста количества зараженных коронавирусом замедлилась почти в 10 раз.

«На этой неделе мы видим цифры, которые не превышают то, что было на прошлой неделе. Это говорит действительно о том, что резкой динамики, эскалации этого процесса в Москве нет, он стабилизировался», – заявил Сергей Собянин.

Кроме этого, мэр Москвы считает, что самое главное сейчас – это сохранить данные показатели, а затем уже работать на снижение роста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Сергей Собянин заявил о замедлении распространения коронавирусной инфекции в столице России.

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