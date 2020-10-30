Эксперт рассказал об основных методах слежки за сотрудниками на удаленке

На практике такие приложения используются довольно редко, поскольку далеко не все работодатели имеют опыт управления удаленными сотрудниками и понимание особенностей контроля в таких условиях. Фото: pixabay.com

На практике такие приложения используются довольно редко, поскольку далеко не все работодатели имеют опыт управления удаленными сотрудниками и понимание особенностей контроля в таких условиях. Фото: pixabay.com

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян рассказал о способах отследить, насколько прилежно работает сотрудник в удаленном формате.

По его словам, существует множество способов это сделать — выбор конкретного средства зависит от того, что именно стоит отследить. Если необходимо в общем контролировать время, можно использовать агенты мониторинга, фиксирующие все, что происходит на экране, а также все файлы, которые открывает сотрудник. Также нередко прибегают к помощи тайм-трекером, которые наблюдают за действиям пользователя и отслеживают работу и время прокрастинации.

В более серьезных случаях, для предотвращения незаконного использования информации, с которой работают сотрудники, применяют DLP-системы (DLP – Data Leak Prevention), рассказал Оганесян изданию «ПРАЙМ». Они отслеживают попытки копирования данных на сторонний носитель, либо отправку другим пользователям или в облако данных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что удаленная работа во время пандемии может пагубно сказаться на зрении.