Эксперт рассказал об основных методах слежки за сотрудниками на удаленке

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян рассказал о способах отследить, насколько прилежно работает сотрудник в удаленном формате.
По его словам, существует множество способов это сделать — выбор конкретного средства зависит от того, что именно стоит отследить. Если необходимо в общем контролировать время, можно использовать агенты мониторинга, фиксирующие все, что происходит на экране, а также все файлы, которые открывает сотрудник. Также нередко прибегают к помощи тайм-трекером, которые наблюдают за действиям пользователя и отслеживают работу и время прокрастинации.
В более серьезных случаях, для предотвращения незаконного использования информации, с которой работают сотрудники, применяют DLP-системы (DLP – Data Leak Prevention), рассказал Оганесян изданию «ПРАЙМ». Они отслеживают попытки копирования данных на сторонний носитель, либо отправку другим пользователям или в облако данных.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что удаленная работа во время пандемии может пагубно сказаться на зрении.