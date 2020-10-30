Эксперт рассказал об основных методах слежки за сотрудниками на удаленке

Эксперт рассказал об основных методах слежки за сотрудниками на удаленке
На практике такие приложения используются довольно редко, поскольку далеко не все работодатели имеют опыт управления удаленными сотрудниками и понимание особенностей контроля в таких условиях. Фото: pixabay.com

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян рассказал о способах отследить, насколько прилежно работает сотрудник в удаленном формате.

По его словам, существует множество способов это сделать — выбор конкретного средства зависит от того, что именно стоит отследить. Если необходимо в общем контролировать время, можно использовать агенты мониторинга, фиксирующие все, что происходит на экране, а также все файлы, которые открывает сотрудник. Также нередко прибегают к помощи тайм-трекером, которые наблюдают за действиям пользователя и отслеживают работу и время прокрастинации.

В более серьезных случаях, для предотвращения незаконного использования информации, с которой работают сотрудники, применяют DLP-системы (DLP – Data Leak Prevention), рассказал Оганесян изданию «ПРАЙМ». Они отслеживают попытки копирования данных на сторонний носитель, либо отправку другим пользователям или в облако данных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что удаленная работа во время пандемии может пагубно сказаться на зрении.

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