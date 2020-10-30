В Ленобласти почтут память погибших в авиакатастрофе над Синаем

В субботу, 31 октября, в 12:00 возле мемориала «Сад памяти» на Румболовской горе во Всеволожске пройдет митинг в память о погибших в крушении самолета над Синайским полуостровом в 2015 году.

Об этом в пятницу, 30 октября, уведомляет пресс-служба администрации Ленинградской области. Среди родственников и друзей погибших на траурной церемонии также будет присутствовать губернатор региона Александр Дрозденко, который возложит цветы к мемориалу. Кроме того, в ходе минуты молчания в небо выпустят белых голубей.

Напомним, что 31 октября 2015 года в небе над Синайским полуостровом произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек, среди которых 48 — жители Ленобласти. В 2017 году во Всеволожске был открыт «Сад памяти», а в Петербурге сейчас возводится храм, посвященный жертвам катастрофы. Уже 1 ноября, как писала gazeta.spb.ru, в нем состоится первая панихида.