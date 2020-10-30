Демоны в юбках и мальчик-мышь: в России прошла премьера «Ведьм» с Энн Хэтэуэй

Демоны в юбках и мальчик-мышь: в России прошла премьера «Ведьм» с Энн Хэтэуэй
Кадр фильма "Ведьмы": скриншот видео

В России вышла в прокат картина режиссера «Назад в будущее» Роберта Земекиса, которая стала экранизацией одноименного романа британского сказочника Роальда Даля.

Речь идет о фильме «Ведьмы» с голливудской актрисой Энн Хэтэуэй, Джазиром Бруно, Октавией Спенсер и Стэнли Тучи.

Картина повествует о судьбе мальчика-сироты, который переезжает жить к бабушке. Он отправляется с ней отдыхать на побережье, где группы ведьм превращает его в мышь и попытается отравить.

Ранее gazeta.spb.ru писала о тизере нового хоррора «Хэллоуин убивает» от Universal Pictures. Он станет двадцатой частью легендарной серии хорроров, выходящих с 1980-х годов. История рассказывает о маньяке, который выходит на охоту во время Хэллоуина. Режиссером картины стал Дэвид Гордон.

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