Ольга Серябкина вышла замуж и никому не рассказала

Певица призналась, что ее избранником стал 32-летний бизнесмен.

Певица Ольга Серябкина рассказала Vogue, что тайно вышла замуж. Избранником экс-солистки «Серебра» стал 32-летний бизнесмен по имени Георгий.

Отмечается, что певица с мужчиной была знакома давно, но познакомиться поближе им удалось в связи с работой над сольным проектом Серябкиной.

«Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное»,

— объяснила она.

Певица предпочла не делиться хорошей новостью и держала в тайне подготовку к свадьбе. Церемония состоялась в Австрии, где родился Георгий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Маргарита Грачева, которую бывший муж оставил без рук, тайно вышла замуж в Петербурге. По словам Грачевой, о том, что они сыграли свадьбу еще год назад, не знал вообще никто.