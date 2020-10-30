В Ленобласти утвердили структуру органов исполнительной власти

Губернатор Александр Дрозденко согласовал обновленную структуру органов исполнительной власти в Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, у губернатора в прямом подчинении находятся три вице-губернатора, семь заместителей председателя правительства Ленобласти, а также комитет контрольно-надзорной деятельности.

В новом правительстве появился вице-губернатор по безопасности, который ранее был заместителем председателя правительства.

Новые зампреды будут отвечать за транспортный, культурный блоки и ТЭК.

Кроме того, появился первый вице-губернатор Ленобласти.

Комитет по физической культуре перешел в «культурный» блок, а отдельным ведомством стал комитет по сохранению культурного наследия. Комитет по культуре и комитет по туризму были объединены. Комитет цифрового развития отнесли в финансовый блок.

Представительство губернатора и правительства Ленобласти в Москве перешло Роману Маркову.

Ранее, как писала gazeta.spb.ru, Александр Дрозденко выразил сомнение в эффективности глав муниципального уровня.