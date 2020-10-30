Сергей Безруков вновь перевоплотился в Сашу Белого

Сергей Безруков вновь перевоплотился в Сашу Белого
Сергей Безруков сыграл Сашу Белого. Фото: кадр из клипа

Артист снялся в новом клипе Тимати и вернулся к старой роли.

Рэперы Тимати, Егор Крид и Джиган выпустили второй совместный трек, на который решили снять клип. По сюжету музыканты играют роли киллеров, решивших ограбить криминального авторитета. Это у них получается и в результате герои получают три сумки с наличными.

Зрителей ожидает неожиданный сюжет поворот, так как оказывается, что под маской Джигана все это время скрывался Сергей Безруков в образе Саши Белого. Он убивает напарников и забирает все деньги себе.

Напоминаем, что все артисты раньше работали на Black Star, но занялись своей карьерой самостоятельно. Несмотря на это, они продолжают сотрудничать и радовать поклонников совместными песнями и клипами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гуф извинился за участие в клипе Тимати и Крида. Кроме того, Гуф решил объясниться и за то, что набрал лишний вес. Он пообещал поклонникам привести себя в форму.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
клип сергей безруков тимати


 

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