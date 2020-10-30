При землетрясении в турецком Измире погибли четверо

По меньшей мере, четыре человека погибли в результате землетрясения, которое произошло в третьем по численности населения городе в Турции, Измире.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям, еще 120 человек получили ранения.

Мощное землетрясение магнитудой 6,6 в Турции произошло в пятницу, 30 октября. Его эпицентр находился в Измире, а глубина очага составляет 16,5 километров.

По предварительной информации, разрушилось около 20 зданий.

Несколькими днями ранее gazeta.spb.ru писала о землетрясении магнитудой 5,6, которое было зафиксировано в Исландии. Эпицентр землетрясения находился почти в двадцати километрах к югу от Рейкьявика. А очаг подземной бури залегал на десятикилометровой глубине. После была зафиксирована серия сейсмических толчков меньшей интенсивности.